Jak zhakować państwo w godzinę?

Zdaniem Jacoby’ego, media niesłusznie przedstawiają hakerów jako superbohaterów, posiadających nadludzkie zdolności, które pozwalają im przełamać wszystkie zabezpieczenia dowolnej organizacji. Twierdzi on, że ataki często przeprowadzane są bez używania skomplikowanych rozwiązań. Zamiast nich, używana jest inżynieria społeczna, a ostatecznym celem jest człowiek.

Hakowanie po szwedzku

W ramach eksperymentu, Jacoby postanowił zaatakować jedną z szwedzkich instytucji państwowych. Posiada ona liczący 30 osób dział IT oraz około 1500 aktywnych użytkowników, korzystających z wewnętrznej sieci. Instytucja ma dostęp do wrażliwych danych pochodzących między innymi z sektora zdrowia, energetycznego oraz edukacji.

Choć jej budynki są strzeżone przez pracowników wyspecjalizowanej firmy oraz posiadają monitoring, dostanie się do jednego z nich, zajęło zaledwie trzy minuty.Jacoby wykorzystał chwilę, gdy ktoś wychodził z budynku i udając, że rozmawia przez telefon, po prostu wszedł przez otwarte drzwi. W końcu rzadko zdarza się, by ktokolwiek przeszkadzał osobie prowadzącej rozmowę.

Choć kolejne kroki przedstawiciela Kaspersky Lab wydają się nieprawdopodobne, to zostały udokumentowane i przedstawione na fotografiach. Przemieszczając się po budynku, Jacoby szybko odkrył otwarte pomieszczenie, w którym ustawione były ogólnodostępne drukarki. Za jedną z nich znajdował się ogólnodostępny przełącznik. W tym samym pomieszczeniu Jacoby umieścił także uprzednio skonfigurowany mikrokomputer Raspberry Pi, na którym naklejona została samoprzylepna kartka ze słowami „Nie dotykać. Dział IT”. Efekt był łatwy do przewidzenia – urządzenie nie zostało przez nikogo ruszone. W innym pomieszczeniu odkryty został niezabezpieczony skaner, mający dostęp do całej sieci organizacji z uprawnieniami do zapisu i odczytywania plików. Udało mu się także uzyskać dostęp do laptopa, którego użytkownik zalogowany był do wewnętrznej sieci organizacji. Aby to zrobić... po prostu poprosił osobę siedzącą samotnie w jednym z pomieszczeń o możliwość skorzystania z komputera. Bez żadnych pytań otrzymał komputer.

W ramach swojego eksperymentu, Jacoby odkrył szereg niepokojących zachowań. Znajdowały się wśród nich:

- dane dostępowe zapisane w otwartym tekście

- oprogramowanie, które nie było aktualizowane od wielu miesięcy

- ponad 300 kont użytkowników, dla których hasła nigdy nie wygasały (nie wymagały zmiany)

- nazwy użytkowników i hasła zapisywane na kartkach samoprzylepnych

- brak jakiekolwiek reakcji na nieznaną osobę poruszającą się po budynku organizacji

Czy hakerzy muszą więc posiadać nadludzkie zdolności? Jak pokazuje Jacoby, w wielu przypadkach wystarczy im zwykła arogancja i pewność siebie. Twierdzi on, że brak poszanowania dla podstawowych reguł bezpieczeństwa sprawia, że nawet zabezpieczenia warte dziesiątki milionów dolarów nie są w stanie zabezpieczyć państwa wielkości Szwecji przed atakiem.