Internet rzeczy w małej firmie

W 1999 r. Kevin Ashton, współzałożyciel Auto-ID Center w Massachusetts Institute of Technology (MIT), które stworzyło globalny standard dla RFID i innych czujników, ukuł termin „Internet of Things” (internet rzeczy, IoT). Ashton trafnie wtedy zauważył, że informacje dostępne w internecie nie są wytwarzane wyłącznie przez ludzi, lecz także przez fizyczne przedmioty znajdujące się dookoła nas, takie jak: samochody, odzież, ławki w parku czy nawet puszki aluminiowe po napojach. Obecnie na świecie znajdziemy wiele rozwiązań łączących się z internetem, np. ubrania wyposażone w czujniki monitorujące aktywność fizyczną w trakcie joggingu. Dużo dzieje się również w zakresie smart cities, czyli inteligentnych miast, które monitorują przeróżne parametry i udostępniają wyniki mieszkańcom, aby ci mogli podejmować lepsze decyzje. Przykładowo we Wrocławiu oficjalna strona internetowa miasta każdego dnia informuje o jakości powietrza. Odpowiednie systemy monitorują dane i podają wyniki, a następnie redakcja serwisu wskazuje, jaka jest jakość powietrza i np. zaleca ograniczyć przebywanie na zewnątrz, jeśli występuje zagrożenie smogiem.

Internet rzeczy będzie gigantyczny

Arthur C. Clarke, nieżyjący już znany pisarz fantastycznonaukowy i propagator kosmonautyki, zasłynął wypowiedzią, że „każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii”. Trzeba przyznać, że w obecnych czasach słowa te są szczególnie trafne. To, co dawniej traktowalibyśmy jako magię, dziś jest rzeczywistością – za sprawą technologii. Części elektroniczne stały się bardzo małe i niedrogie, świat połączony jest w jedną wielką sieć komunikacyjną zwaną internetem, a wiele osób przystosowało się i przyjęło cyfrowy styl życia. Nie powinno więc dziwić, że internet rzeczy rozwija się tak szybko, a analizy tego zjawiska wskazują, że to dopiero początek. Dla przykładu firma badawcza IDC przewiduje, że wartość rynku IoT wzrośnie z 655,8 mld USD w roku 2014 do 1,7 bln USD do 2020 r. „Elektronika noszona, taka jak smart zegarki i opaski fitness, to tylko konsumencka strona IoT i obecnie głównie z takimi rozwiązaniami kojarzymy ten termin” – zauważa Vernon Turner, analityk z IDC. „Prawdziwa szansa dla IoT to jednak zastosowania w sektorze publicznym i w biznesie” – dodaje.