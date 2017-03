Tania kreacja cudów

Zdawać by się mogło, że obecnie nawet kompletni abnegaci zastosowań cyfrowych pojęli, że informatyka to nie cuda, a konkretna technologia sprzężona ze z góry zaplanowanymi algorytmami, czego wykreowanie wymaga czasu, narzędzi i środków; że wszystko to kosztuje, bo ludzki wysiłek i zaplecze warsztatowe, nie mówiąc o umiejętnościach, musi kosztować. A jednak nie. Ciągle są tacy, dla których cały backend to jedynie tło, na jakim jest umieszczony przycisk czy „inna kafelka”, a istota kreowania oprogramowania dotyczy jedynie malowania tego przycisku, co oznacza, że ma być on artystycznie wyrażony pięknie, gustownie, a po naciśnięciu powinien się ugiąć czy w inny widoczny sposób zareagować radośnie. Czasami może nawet puścić oko. Bo przecież od wyglądu i jego zachowania zależy, jakimi przymiotami został obdarzony i co dla jaśnie użytkownika wykona. Gdy przycisk na pierwszy rzut oka jest paskudny, to wiadomo, że wiele po nim spodziewać się nie można. Ot, taki wredny troll. A gdy piękny jest, to pewnie usłużny i dobrze wychowany. Najważniejsze jednak jest to, jaki na nim napis widnieje. W rankingu uznania przodują oczywiście te najbardziej obiecujące, a więc „zrób wszystko dobrze”, „wykonaj poprawnie”, „domyśl się, o co chodzi” itd. Wszak podobno oprogramowanie jest dziś na tyle rozwinięte, że dla niego intuicyjne wyczucie potrzeb użytkownika nie stanowi większego problemu. Wiadomo o tym chociażby z przeglądarek internetowych podpowiadających reklamy produktów, jakie nas ostatnio interesowały.

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do dalszej części artykułu podaj adres e-mail * Email Wyślij