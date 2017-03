Twórca Androida wraca do gry

+1 on Google+

Andy Rubin– były prezes oraz współzałożyciel takich firm jak Danger Inc. i Android Inc. – zapowiada, że jego nowe urządzenie zmieni obraz rynku smartfonów. Warto przypomnieć, że to Rubin sprzedał firmie Google, którą opuścił w 2014 roku, zaprojektowane w dużej części przez siebie oprogramowanie Android, dlatego jest nazywany przez internautów ojcem tego mobilnego systemu operacyjnego.