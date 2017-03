iOS 10.3 – już jest

Wśród nowych rozwiązań oferowanych przez iOS 10.3 warto zwrócić uwagę na funkcję Find My AirPods. Jest to nowa opcja dodana do programu Find My iPhone, która służy do lokalizowania nowych słuchawek firmy Apple noszących nazwę AirPods, które trafiły na rynek trzy miesiące temu. Jest bardzo przydatna, ponieważ wysyła do słuchawek specjalny sygnał. Powoduje on, że słuchawki wydają dźwięk, tak iż użytkownik może je łatwo zlokalizować.

Ostatni update liczącego sobie już sześć miesięcy systemu oferuje też nowe funkcje, które poszerzają możliwości wirtualnego asystenta Siri. I tak asystent ma teraz dostęp do aplikacji realizujących płatności, tak iż użytkownik może np. teraz za jego pośrednictwem na bieżąca kontrolować stan swojego konta. Asystent może też współpracować z aplikacjami obsługującymi samochód. Dlatego asystent potrafi powiedzieć ile jeszcze mamy paliwa w baku czy zarządzać światłami samochodu.

iOS 10.3 wspiera też nowy system plików. Dlatego Apple radzi, aby na wszelki wypadek dmuchać na zimne i przed wykonaniem update’u zrobić koniecznie backup urządzenia. Będziemy wtedy pewni, że nic nie stracimy jeśli coś pójdzie nie tak.