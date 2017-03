Architektura korporacyjna w Polsce – stan obecny i perspektywy na przyszłość

Co skłania mnie do takiego stwierdzenia? Od 2010 roku, w ramach Zakładu Zarządzania Informatyką SGH, prowadzimy co 2 lata pogłębione badania dotyczące wdrażania koncepcji architektonicznych (ze szczególnym uwzględnieniem architektury korporacyjnej) w polskich organizacjach. Najnowsza – już czwarta – edycja tych badań odbyła się na przełomie listopada i grudnia 2016 roku. Dodatkowo organizujemy serie spotkań dla praktyków (jak policzyłem, w latach 2012-2016 wzięło w nich udział ponad 1500 osób).

Na bazie analizy wyników z przeprowadzonych badań i bezpośrednich rozmów z przedstawicielami środowiska architektów (korporacyjnych, IT, rozwiązań) w czasie tych warsztatów wyłania się obraz, w którym osoby zajmujące się tą problematyką, mimo że najczęściej funkcjonują już kilka lat w strukturach organizacyjnych różnych przedsiębiorstw, ciągle muszą wykazywać wartość, jaką dostarczają. Co więcej, praktycznie przez ostatnie lata architektom korporacyjnym nie udało się dotrzeć „do ucha” biznesu. Najlepiej podsumowują to słowa jednej z osób odpowiedzialnych za rozwój systemów IT: „Niech architekci korporacyjni siedzą w swojej wieży z kości słoniowej, póki jeszcze się nie rozpadła. Tylko im się wydaje, że mają jeszcze jakiś wpływ na to, co się wokół dzieje”.

Dlatego o ile nikt nie kwestionuje roli architektów rozwiązań (tym bardziej, że złożoność tworzonych rozwiązań z roku na rok rośnie, do tego dochodzi integracja tworzonych systemów z otoczeniem zewnętrznym – tutaj sięgamy do koncepcji API Management), o tyle architekci korporacyjni mają (często coraz większe) trudności z przekonaniem do swoich pomysłów i patrzenia w ujęciu systemowym/holistycznym na organizacje. Wskazują na to między innymi odpowiedzi udzielane we wspomnianej wcześniej ankiecie badawczej. Respondenci bardzo często podkreślali, że głównym wyzwaniem na ten moment dla architektów jest „przekonanie zarządu/decydentów do sensu istnienia architektury korporacyjnej” oraz „zbudowanie świadomości w organizacji z wartości płynącej ze świadomego zarządzania architekturą korporacyjną”.