Światłowodowe łącze o rekordowej przepustowości

Połączenie może obecnie transmitować dane z rekordową szybkością 32 Tb/s (wcześniej połączenie mogło transmitować dane z maks. szybkością 13 Tb/s. Jest to możliwe za sprawą technologii kryjącej się za skrótem PCS (Probabilistic Constellation Shaping). Jej twórcy twierdzą, że jest to wszystko co można praktycznie wycisnąć ze światłowodu i rekordu tego w najbliższej przyszłości raczej na pewno nie uda się nikomu pobić.

Jednak również ten rekord zostanie w pewnym momencie na pewno pobity, bowiem wiodące firmy IT cały czas bowiem intensywnie pracują nad zwiększeniem przepustowości dalekosiężnych połączeń światłowodowych. Szczególnie duże osiągnięcia ma w tej dziedzinie Google, który poinformował niedawno, że zamierza wspólnie z Facebookiem zbudować połączenie światłowodowe zdolne transmitować dane z szybkością, a jakiej jeszcze kilka lat nikomu nawet się nie śniło. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi tu o przepustowość rzędu 120 Tb/s, czyli 120 tysięcy gigabitów na sekundę.

To dużo ale należy pamiętać, że apetyt użytkowników internetu ciągle rośnie. I tak do przesyłania danych wideo w czasie rzeczywistym potrzebna jest przepustowość rzędu 5 Mb/s (w przypadku obrazów HD) oraz 25 Mb/s (w przypadku obrazów Ultra HD).