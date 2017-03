VMware oferuje nową edycję Workspace ONE

Workspace ONE łączy zarządzanie tożsamością z możliwościami rozwiązania Enterprise Mobility Management (EMM), oferując firmom bezpieczny dostępu do wszystkich aplikacji i usług biznesowych. Platforma zapewnia informatykom wprowadzanie zunifikowanego dostępu oraz funkcji pojedynczego logowania (SSO - Single Sign-On) do aplikacji internetowych. Udoskonalenia AirWatch Unified Endpoint Management umożliwią natomiast obsługę większej liczby systemów operacyjnych dla punktów końcowych – mobilnych (iOS, Android), i stacjonarnych (Windows 10, macOS).

Ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi na wiele systemach operacyjnych, w tym Windows 10 Workspace ONE pozwala pozbywać się zamkniętych środowisk tworzonych przez różne chmury i lokalne systemy IT.

Pełna lista nowych możliwości Workspace ONE i AirWatch, obejmująca m.in. nową certyfikację Common Criteria, wsparcie dla nadchodzących aktualizacji iOS i macOS oraz rozszerzenia w zwiększających produktywność aplikacjach Workspace ONE jest dostępna tutaj.