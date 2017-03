Budowanie cyfrowego zaufania

Pierwsze skojarzenie z Blockchain to Bitcoin, ponieważ to ta aplikacja wykorzystała technologię łańcucha bloków. Blockchain to jednak coś więcej, to technologia, która ma szansę zrewolucjonizować cyfrową gospodarkę lub co najmniej wpłynąć w dużym stopniu na to, jak będzie ona wyglądać w przyszłości.

Blockchain to rozproszony, zdecentalizowany rejestr transakcji, miejsca, gdzie dwie strony tejże transakcji potwierdzają transfer tego, co wymieniły.

Jak Blockchain działa? W uproszczeniu – to transakcje, które wrzucone do rejestru są składowane w blokach, bloki zaś układane są w łańcuch. Łańcuch jest „sklejony” kryptografią, a to powoduje, że nie można zmieniać bloku transakcji, który jest już zapisany.

Niezmienialność zapisanej transakcji, jak zauważyła podczas swojego wystąpienia na konferencji Państwo 2.0 Karolina Marzantowicz, IBM Distinguished Engineer, IBM Polska, wprowadza inny poziom transparentności danych, z punktu widzenia sektora publicznego wydaje się być jedną z tych cech, które pomagają w zdobywaniu zaufania i przejrzystości.

Blockchain to technologia cyfrowego zaufania, raz zdefiniowane zasady obowiązują wszystkich uczestników rejestru i są jawne dla wszystkich. Zdaniem Karoliny Marzantowicz Blockchain to idealne rozwiązanie dla centralnych urzędów, które będą robić to samo, co do tej pory, jednak znacznie taniej, bezpieczniej i na przejrzystych zasadach. Technologia zmienia też podejście w informatyce do wysokiej dostępności i zarządzania bezpieczeństwem kluczowych rejestrów.