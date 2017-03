Kwestia odpowiedzialności w czasach post-prawdy

Już w latach 60. XX wieku Marshall McLuhan ogłosił światu: medium to przekaz. Obserwując nowe wówczas medium, telewizję, doszedł do wniosku, że sposób przekazu tak znacząco wpływa na przekazywaną treść, że sam staje się treścią. Telewizja wówczas wynajdowała swoje unikatowe formy przekazu: serial, teleturniej, talk-show, relację sportową, program kulinarny, itd. Zaczęła kreować celebrytów i wpływać na politykę: nawet o Edwardzie Gierku mówiono, że wygrał partyjną rywalizację o władzę, bo lepiej wypadał przed kamerą. Telewizja tworzyła nowe segmenty rynku oraz potęgę koncernów medialnych.

Przekaz, medium, technologia

Eksplozja internetu – de facto w drugiej połowie lat 90. – początkowo umknęła uwadze socjologów. Wydawało się, że to po prostu technologia transmisji danych; potem myślano, że to wcielenie hipisowskiego snu o jednym świecie dla wszystkich ludzi. Francis Fukuyama ogłosił koniec historii, ostateczne zwycięstwo demokracji, wolnego rynku i liberalnych wartości. Manuel Castells, nieco bardziej sceptyczny, mówił o świecie, w którym władza wymyka się korporacjom, rządom i organizacjom i przechodzi do sieci.

Zweryfikowała tę obiegową prawdę arabska wiosna, a potem niedoszła „rewolucja Twittera” w Iranie. Coraz lepiej słyszalne były głosy sceptyków, takich jak Evgeny Morozov, którzy mówili, że technologia nie musi prowadzić do powiększenia zakresu wolności – że przeciwnie, może stać się bronią korporacji i reżimów przeciwko swobodom obywatelskim i wolności informacji. Brutalnie potwierdziła to rosyjska aneksja Krymu oraz inwazja na wschodnie regiony Ukrainy. Podczas gdy „uprzejmi ludzie” w kominiarkach i z bronią blokowali albo zbrojnie zdobywali ukraińskie obiekty rządowe i wojskowe, zachodnie media pełne były spreparowanych wiadomości o „zbrodniach banderowców” oraz hejtu kierowanego przeciwko Zachodowi i jego (niemrawej) solidarności.