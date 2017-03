Uwaga – na pokład tych samolotów nie wniesiesz tableta czy laptopa

Te niektóre bliskowschodnie kraje to Turcja, Liban, Egipt, Arabia Saudyjska, Jordania i Tunezja. Władze Wielkiej Brytanii informują przy tym, że będą cały czas w “ścisłym kontakcie” z władzami USA, które wprowadziły podobne restrykcje na początku tego tygodnia. Brytyjczycy nie precyzują przy tym, o jakie konkretnie zagrożenia chodzi. Piszą jedynie w zarządzeniu o tym, że kroki takie podjęto w ramach walki z terroryzmem.

Dwa dni temu U.S. Department of Homeland Security wydał podobne rozporządzenie, w myśl którego pasażerom przylatującym do USA z 10 wymienionych z nazwy portów lotniczych, znajdujących się w krajach rabskich oraz w Afryce, nie wolno wnosić na pokład samolotów urządzeń elektronicznych większych od smartfonów.

Brytyjczycy nie podają w zarządzeniu, jak długo będą obowiązywać nałożone na pasażerów ograniczenia. Piszą jedynie: "Rozumiemy frustracje pasażerów i przepraszamy za niegodności wynikające z ogłoszonych przez nas regulacji. Informujemy jednocześnie, że współpracujemy cały czas z liniami lotniczymi celem wypracowania rozwiązań, które zminimalizują skutki tych ograniczeń”.