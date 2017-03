Znamy już kandydatów nominowanych do konkursu Security Excellence 2017

+1 on Google+

Konkurs Security Excellence to wspólna inicjatywa magazynu Computerworld oraz stowarzyszeń ISSA i ISACA, promująca osiągnięcia w środowisku bezpieczeństwa IT w Polsce. Z nadesłanych zgłoszeń Komisja konkursowa wyłoniła kandydatów nominowanych do zwycięzcy w tym konkursie.