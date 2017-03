Warta wdroży platformę analityczną firmy PiLab

To kontynuacja współpracy obu firm, która zaowocowała powstaniem projektu pilotażowego, podczas którego zwiększono skuteczność typowania szkód wątpliwych aż o 11 proc. Pozytywne rezultaty projektu pilotażowego zadecydowały o rozpoczęciu pełnego wdrożenia systemu. Rozwiązanie firmy PiLab będzie miało szczególne znaczenie dla działań ograniczających wyłudzenia odszkodowań i świadczeń.

Platforma DataWalk pozwola testować podejrzeń co do możliwości wystąpienia wyłudzenia. Specjaliści z Biura Przeciwdziałania Wyłudzeniom Warty mają wiele hipotez na temat okoliczności, w których dochodzi do nadużyć. Do tej pory weryfikacja tych przypuszczeń była czasochłonna i przeważnie wymagała zaawansowanych kompetencji technicznych.

Platforma DataWalk daje każdemu specjaliście ds. przeciwdziałania wyłudzeniom możliwość sprawdzania od ręki dowolnych hipotez, także wtedy, gdy wymaga to podłączenia nowych źródeł czy zestawów danych.

Komentując porozumienie, Rafał Stankiewicz (wiceprezes zarządu Warty) powiedział, „Wyłudzenia odszkodowań i świadczeń są istotnym problemem na polskim rynku. Niestety tracą na tym rzetelni klienci, dlatego ubezpieczyciele tyle uwagi poświęcają na walkę z przestępczością ubezpieczeniową”. I dodał, „Jestem pod wrażeniem tego, jak szybko platforma DataWalk pozwoliła nam wskazywać i weryfikować sytuacje, które do tej pory nie były identyfikowane jako oszustwa. Liczę, że wdrożenie innowacyjnego rozwiązania firmy PiLab pozytywnie przełoży się na skuteczność wyłapywania i piętnowania tego procederu”