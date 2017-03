Microsoft ma nowe plany dotyczące systemów Windows 7 i Windows 8.1

Może wskazywać na to treść dokumentu opublikowanego niedawno przez oddział firmy Microsoft zajmujący się wsparciem technicznym. Znajduje się w nim wyjaśnienie, jak należy interpretować taki oto komunikat wyświetlany przez pecet: "Your PC uses a processor that isn't supported on this version of Windows and you won't receive updates" (Twój pecet zawiera procesor, który nie jest wspierany przez zainstalowany na nim system Windows i dlatego systemu tego nie można aktualizować).

W dalszej części dokumentu można przeczytać, że komputery osobiste zawierające najnowsze procesory wytwarzane przez firmy AMD, Intel i Qualcomm zawierają blokadę, która nie pozwala aktualizować na takich komputerach systemów operacyjnych Windows 7 i Windows 8.1.

W dokumencie wymienione są też te najnowsze procesory. Chodzi tu o intelowskie układy siódmej generacji, układy Bristol Ridge wytwarzane przez AMD oraz procesory Snapdragon 8996 wytwarzane przez firmę Qualcomm. Procesory te mają wspierać wyłącznie system Windows 10. Jeśli znajdą się w komputerach Windows 7 i Windows 8.1, ich użytkownicy nie będą mogli skorzystać z mechanizmów Windows Update oraz Microsoft Update, które aktualizują oprogramowanie.