Program Fortinet Fabric Ready zyskał nowych partnerów

Program partnerski Fabric Ready polega na udostępnieniu interfejsów API platformy Fortinet Security Fabric producentom rozwiązań uzupełniających. Umożliwia to zbudowanie spójnej infrastruktury opartej o systemy różnych dostawców.

Obecnie grono partnerów w ramach programu Fortinet Fabric Ready liczy 22 firmy. Od marca należą do niego poniżej wymienieni dostawcy rozwiązań z poszczególnych obszarów: środowiska przetwarzania w chmurze - Hewlett Packard Enterprise (HPE Helion), Nuage Networks from Nokia, VeloCloud oraz Versa Networks; punkty końcowe i Internet rzeczy - Attivo Networks; zarządzanie - AlgoSec, Hewlett Packard Enterprise (WebInspect); SIEM - Hewlett Packard Enterprise (ArcSight); integracja systemów - Hewlett Packard Enterprise; wirtualizacja - Cisco (ACI), Nuage Networks from Nokia, Silver Peak, VeloCloud oraz Versa Networks.

Partnerzy uczestniczący w programie zweryfikowali mechanizmy integracji swoich technologii z Fortinet Security Fabric oraz zobowiązali się do wspólnych działań mających na celu zapewnienie współdziałania produktów w przyszłości. Partnerzy będą również mogli wziąć udział we wspólnych aktywnościach marketingowych i wprowadzaniu na rynek nowych produktów razem z Fortinetem.