Słabe ogniwa łańcucha

Cyberprzestępcy zawsze szukają najsłabszych ogniw w firmach. Zagrożenia ewoluują, kiedyś były to proste przypadki, od czasów rewolucji mobilnej zamieniają się w działania planowe, kierowane konkretnym celem (finansowym, politycznym). Dziś często mamy do czynienia z high level – cyberszpiegostwem, które powoduje straty mierzone w milionach. „My, jako dostawcy technologii, musimy się z tym zmagać, by chronić nasze systemy. Coraz częściej spotykamy się z atakami na oprogramowanie wbudowane urządzeń końcowych – drukarek, komputerów” – wyjaśniał Jacek Żurowski, Prezes Zarządu HP Inc Polska, podczas swojego wystąpienia na konferencji Państwo 2.0.

„Przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy, że drukarka to miękkie podbrzusze organizacji. Dostawszy się do urządzenia, cyberprzestępcy idą dalej, mając już otwartą furtkę w firmie. Straty finansowe to jedno, ale coraz częściej mamy do czynienia z wykradaniem danych. Wirusa w BIOSie trudno się wykrywa, może minąć wiele miesięcy, zanim organizacja się zorientuje, a w tym czasie utraci wiele danych” – zauważył.

Zobacz również:

Podobnie, jeśli chodzi o świadomość zagrożeń pochodzących ze strony urządzeń końcowych, jest w administracji publicznej.

Jak zmieniać świadomość i co ważniejsze – jak bronić się przed atakami na drukarki czy komputery?

Jacek Żurowski w materiale video wskazuje najważniejsze elementy obrony.