Zmiana mechanizmów aktualizacji Windows wywołała problemy

Security Bulletins to publikowany od blisko 20 lat, zestaw informacji przeznaczonych dla użytkowników, głównie administratorów systemów IT, wykorzystujących Windows i inne aplikacje Microsoft takie, jak Office.

Ostatnie biuletyny miały zostać udostępnione w styczniu 2017 roku, ale po problemach z terminowym dostarczeniem zestawu aktualizacji w lutym tego roku, Microsoft zdecydował się na przedłużenie życia biuletynów do marca.

Zobacz również:

Co spowodowało odwołanie lutowego Update (Patch) Tuesday?

W lutym, na kilka godzin przed terminem publikacji pakietu poprawek, Microsoft ogłosił, że aktualizacji tej w ogóle nie będzie w lutym. Zapowiedziane zostało jej dołączenie do pakietu marcowego.

Według wyjaśnień przedstawicieli firmy powodem tej bezprecedensowej decyzji było wykrycie w ostatniej chwili błędu, który mógłby spowodować problemy z działaniem oprogramowania w niektórych systemach. Jaka poprawka to spowodowała i jakie są potencjalne problemy, Microsoft nie sprecyzował.

„Security Bulletins zostaną opublikowane również w marcu 2017, aby dać użytkownikom trochę więcej czasu na sprawdzenie czy są przygotowani do przejścia na korzystanie z portalu SUG” wyjaśniono na blogu Microsoft MSCR (Malicious Software Research Center).

Jednocześnie przedstawiciele firmy uchylają się na razie od udzielenia jednoznacznej odpowiedzi, czy można oczekiwać, że w kolejnych, po marcu, miesiącach biuletyny też będą udostępniane.

„SUG (Security Update Guide) to podstawowe, autorytatywne źródło informacji o aktualizacjach dotyczących bezpieczeństwa i wszyscy użytkownicy, którzy dotąd wykorzystywali Security Bulletins powinni sprawdzić czy są gotowi do odpowiedniej zmiany procesów zarządzania aktualizacjami” odpowiada rzeczniczka Microsoft.

Zamieszanie to wywołuje spekulacje, że kumulacja poprawek sprawiła problemy nie tylko niektórym użytkownikom oprogramowania Microsoft, ale również samej firmie, która nie może w ostatniej chwili zrezygnować z publikacji pojedynczej, wadliwej łaty, a jedynie odwołać cały pakiet poprawek, jak to miało miejsce w lutym.

SUG zamiast Security Bulletins

Decyzja o zaprzestaniu publikacji Security Bulletins spotkała się z krytyką wielu użytkowników, którzy z nich korzystali. Argumentowali oni, że publikowane do tej pory dokumenty (opisujące szczegółowo, co znajdzie się w kolejnym zestawie poprawek) były cennym źródłem informacji o tym, co w tak ważnym obszarze, jakim jest bezpieczeństwo systemów IT, aktualnie się dzieje. W praktyce jednak nie zostali pozbawieni informacji, a jedynie muszą się przyzwyczaić do korzystania z serwisu SUG.