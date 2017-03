Nowa usługa Google wspiera maszynowe uczenie się

Nosi ona nazwę Google Cloud Dataprep i pozwala użytkownikom automatycznie wykrywać schematy danych, występujące w nich anomalie czy powtarzające się treści, nie wymagając od nich napisania nawet jednej linijki kodu. Tak opracowane dane mogą być wtedy importowane przez aplikacje i usługi, np. przez usługę BigQuery.

Tym samym Cloud Dataprep może posłużyć do wstępnego opracowania danych, zanim trafią do aplikacji “machine learning”. Usługa Cloud Dataprep może też sama próbować określić, jakie polityki przetwarzania danych należy zastosować, tak aby spełniły one oczekiwania użytkownika.

Google wprowadził też istotne zmiany do BigQuery, co również pozwala szybciej budować aplikacje „machine learning”. I tak BigQuery może teraz pobierać dane bezpośrednio z bardzo szybkiej, zarządzalnej bazy danych NoSQL (rozwiązanie typu „low-latency data”) noszącej nazwę Cloud Bigtable. Obecnie użytkownik musi napisać oddzielny program, który realizuje to zadanie.