Uwaga – w Apache Struts znajduje się groźna dziura

Apache Struts to środowisko deweloperskie oparte na otwartym kodzie, służące do budowania webowych aplikacji Java. Aplikacje takie można bardzo często znaleźć na witrynach WWW obsługujących sektor korporacyjny, edukacyjny, finansowy, medialny czy handlowy.

Podatność odkryto we wchodzącym w skład Apache Struts komponencie noszącym nazwę Multipart. Jest to parser, czyli oprogramowanie wykonujące analizę składniową danych.

Zagrożenie (któreśmy przypisano oznaczenie CVE-2017-5638) jest opisane szczegółowo tutaj. Podatność jest grożna, ponieważ przeprowadzający atak haker może przejąć stuprocentową kontrolę nad serwerem. Co to oznacza, nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Stąd apel do administratorów systemów IT, w których funkcjonuje oprogramowanie Apache Struts – należy wykonać jak najszybciej upgrade i przejść na jedną z dwóch wersji oprogramowania: 2.5.10.1 lub 2.3.32. Są one odpowiednio zabezpieczone przed tego typu atakami.

Jest jeszcze inne wyjście. Wielu dostawców zapór ogniowych zapewniających bezpieczeństwo aplikacjom opracowało reguły, które blokują ataki wykorzystujące podatność znajdującą się w komponencie Multipart. To rada kierowana oczywiście do tych, którzy posiadają takie zapory.