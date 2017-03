Android zepchnie wkrótce w internecie Windows na drugie miejsce

Informacje taka można przeczytać w raporcie opublikowanym kilka dnie temu przez firmę analityczną Statcounter, który nosi tytuł „Android challenges Windows as world’s most popular operating system in terms of internet usage”.

W raporcie tym można zobaczyć, jak przez ostatnie pięć lat przebiegała na tym polu rywalizacja między dwoma systemami operacyjnymi: systemem Windows i systemem Android.

Źródło: Statcounter

I tak dzisiaj Windows opanował 38,6% tego rynku. Android depcze mu po piętach z wynikiem 374%. A warto przypomnieć, że pięć lat temu – czyli w 2012 roku – wyniki tej rywalizacji przedstawiały się następująco: Windows - 82%, Android - 2.2%. Jak widać, Android wkroczył na ten rynek jak huragan ciągle prze do przodu.

Wniosek może być tylko jeden. Wyrażane przez Google nadzieje, jakie wiąże z systemem Android, nie są wcale pobożnymi życzeniami. To realny scenariusz i generalnie wielki triumf mobilnych systemów operacyjnych, jakiego się nikt jeszcze kilka lat temu nie spodziewał. Jest to też nauczka, aby przewidując kierunki rozwoju rynku IT zachować zawsze daleko idącą pokorę.