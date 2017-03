Europa oskarża znowu Google o działania niezgodne z prawem

Napisaliśmy ponownie, gdyż OIP oskarżał w przeszłości Google wielokrotnie o stosowanie praktyk monopolistycznych na rynku rozwiązań IT. Pierwszy taki pozew pojawił się w 2014 roku. OIP wspierały wtedy Komisję Europejską, która miała wątpliwości dotyczące tego, w jaki sposób Google promował swoje usługi pozwalające użytkownikom przeszukiwać internet.

Tym razem chodzi głównie o system operacyjny Android zarządzający takimi urządzeniami. Google jest oskarżany tym razem o to, że dystrybuuje to oprogramowanie w Europie i zarządza nim oraz serwisuje go, wykorzystując cały czas w bezwzględny sposób swoją dominującą pozycję w tym sektorze IT.

OIP nie pierwszy raz bierze pod lupę system operacyjny Android. Wcześniej OIP miał również pretensję do Google, co przełożyło się kilka miesięcy temu na przygotowanie innego pozwu, w którym oskarża Google o to, że rozpowszechnia to oprogramowanie i wspiera je łamiąc przepisy antymonopolowe.