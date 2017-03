Extreme kupuje od firmy Avaya jej sieciowy biznes

+1 on Google+

Share on LinkedIn

Na rynku IT obserwujemy ostatnio ciągłe przetasowania. Dopiero co informowaliśmy o tym, że HPE przejmuje firmę Nimble Storage, a chwilę po tym przyszło kolejna ważna wiadomość, która zmieni również sporo na tym rynku. Bankrutująca firma Avaya znalazła wreszcie kupca na swój oddział produkujący rozwiązania sieciowe. Jest to Extreme Networks.