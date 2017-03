Google Translate w nowej odsłonie

I tak korporacja wprowadziła do usługi jakiś czas temu mechanizmy symulujące pracę ludzkiego mózgu, bazujące w dużym stopniu na technologiach stosowanych w sieciach neuronowych. Dzięki nim usługa jest w stanie obsługiwać więcej języków oraz tłumaczyć dużo dokładniej nawet bardzo rozbudowane zdania, a nie tylko pojedyncze frazy, jak ma to często miejsce obecnie.

Google ogłosił wczoraj, że usługa obsługuje już osiem języków wykorzystując do tego celu oprogramowanie bazujące na technologiach stosowanych w sieciach neuronowych, o od dzisiaj go grupy tej dołączyły kolejne trzy języki: język hindi, język rosyjski oraz język wietnamski. Do grupy tej mają dołączyć w najbliższych miesiącach kolejne języki. Być może znajdzie się wśród nich równie język polski.

Firma informuje, że tłumaczenia bazujące na technologiach stosowanych w sieciach neuronowych są dużo precyzyjniejsze i zbliżone do tego, jakiego można się spodziewać po profesjonalnym tłumaczeniu. Nowe mechanizmy tłumaczenia pojawią się we wszystkich usługach Google wspierających taką opcję, a więc również w przeglądarce Chrome, która oferuje możliwość tłumaczenia całych stron WWW.