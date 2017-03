Salesforce i IBM wychodzą z nową ofertą dla firm

Będzie to możliwe dzięki wielu nowym rozwiązaniom, które zintegrują produkty i dane obu firm. Klienci firmy Salesforce będą wtedy mogli np. konfrontować dane przetwarzane przez jej flagową aplikację Einstein (system CRM wykorzystujące technologię AI) z danymi pozyskiwanymi przez superkomputery Watson.

To samo można powiedzieć o klientach firmy IBM, którzy będą mieli dostęp do analiz prowadzonych przez aplikację Einstein. Będą mieli do dyspozycji specjalne konektory wchodzące w skład pakietu Application Integration Suite, które pozwolą im konfrontować swoje dane – przechowywane zarówno w chmurze, jak i w lokalnych systemach IT - z informacjami udostępniamy przez aplikację Einstein.

Obie strony podkreślają, że jest to doskonała oferta dla firm, którzy nie chcą dzielić się z nikim swoimi danymi, ale chcą mieć jednocześnie możliwość ich przetwarzania w oparciu o informacje pozyskiwane z innych systemów IT.