IBM zapowiada pierwszą komercyjną, kwantową usługę

To śmiałe przedsięwzięcie biorąc pod uwagę fakt, że komputery kwantowe są jeszcze w powijakach i analitycy przewidują, że wkroczą szerszą ławą do centrów danych dopiero za kilka lat.

Przegotowywana przez IBM oferta ma mieć postać chmurowej usługi, którą obsługują zaprojektowane przez korporację komputery kwantowe. Firma twierdzi, że będzie to pierwsza komercyjna (czyli płatna) i uniwersalna usługa bazująca na komputerach kwantowych (w oryginale „world’s first commercial ‘universal’ quantum-computing service). Ma już nawet nazwę - IBM Q.

Zobacz również:

IBM informuje, że nie ma ambicji aby oferowana usługa przetwarzała dane szybciej od usług bazujących na konwencjonalnych systemach obliczeniowych. Zdaje sobie sprawę z tego, że będzie to możliwe w przyszłości, Chce jednak już teraz przygotować użytkowników na moment, w którym to się stanie.

Usługa IBM Q bazuje w dużym stopniu na technologii i wiedzy jaką korporacja zdobyła po wprowadzenia do oferty w zeszłym roku bezpłatnej, chmurowej usługi noszącej nazwę Quantum Experience. Została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy nie chcą czekać na możliwość sprawdzenia jak działa komputer kwantowy, ale wolą już dzisiaj zapoznać się z tą technologią.

Usługa Quantum Experience ma do dyspozycji kwantowe komputery wyposażone w pięciokubitowy procesor. Nie jest to w pełnym tego słowa znaczeniu standardowy kwantowy komputer, a procesor bazujący na tej technologii. Według korporacji pięć kubitów – co w dużym uproszczeniu odpowiada pięciu bitom w przypadku klasycznego komputera – to jednak wystarczająca ilość do tego, aby kwantowy procesor mógł poradzić sobie z obsługą prostych algorytmów i aplikacji.

Usługa IBM Q ma pracować nieporównanie szybciej, gdyż będzie mieć do dyspozycji komputery wyposażone w 50-cio qubitowy procesor.