Do smartfonów wkroczy wkrótce kryptografia kwantowa

Układ zajmuje powierzchnię zaledwie 5 milimetrów kwadratowych i jego główną zaletą jest to, że wykorzystując inżynierię kwantową może generować losowe liczby. A jak wiadomo liczby takie są jednym z najważniejszych – jeśli nie najważniejszym – elementem każdego systemy kryptograficznego.

Układy takie nie są oczywiście żadną nowością i są produkowane od dawana, ale nigdy wcześniej nie udało się nikomu zbudować układu zdolnego realizować takie zadanie, który jest tak mały.

SK Telecom zaprezentował układ na zeszłotygodniowych targach MWC i zapowiada, że wkrótce pojawi się w jego ofercie. Co ważne, będzie bardzo tani, gdyż ma kosztować kilka dolarów. Układ wspiera zaawansowaną technologię kwantową znaną pod nazwa „quantum shot noise”. Jak informuje producent, układ zawiera dwie diody LED, które emitują wiązki fotonów. Odbijają się one od wewnętrznych ścian układu i docierają do specjalnego czujnika CMOS, który generuje wtedy w sposób absolutnie losowy liczby.

Fakt, że tak niewielki układ jest w stanie generować losowe liczby oznacza, że może on zagwarantować bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa nawet najmniejszym przenośnym urządzeniom elektronicznym, w tym smartfonom oraz urządzeniom IoT. Jeśli dodamy do tego fakt, ze producent smartfona zapłaci za niego tylko kilka dolarów, ta jasno widać, że jest to rzeczywiście nowatorskie rozwiązanie.