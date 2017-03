Disneyland doładuje nam bezprzewodowo baterię w smartfonie

Technologia nosi nazwę "quasistatic cavity resonance" (QSCR) i pozwala budować systemy generujące na tyle silne pole magnetyczne, że może doładować każdą baterię znajdującą się w kieszeniach osób przebywających w pokoju czy przemieszczających się po korytarzach.

Jest to więc technologia typu “far-field wireless charging” charakteryzująca się tym, że bateria może być oddalona o kilka metrów od doładowującego go systemu. Systemy takie znane są od dawna. Opracowały je między innymi firmy Ossia (system WattUp) i Energous (system Cota). Oferowane przez nie rozwiązania mogą doładowywać drogą bezprzewodową baterię oddaloną nawet pięć metrów od systemu wytwarzającego pole magnetyczne.

Naukowcy podają, że system QSCR jest w stanie przekazywać drogą radiową moc dochodzącą do 1900 watów. Disney Research opublikował dokument opisujący budowę systemu QSCR na łamach periodyku PLOS ONE. Jest on dostępny tutaj.