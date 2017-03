Platforma elektronicznych zamówień publicznych

Podczas konferencji Computerworld „Państwo 2.0” Hubert Nowak, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, wyjaśniał, jakie znaczenie dla sprawności postępowań przetargowych będzie miało wdrożenie platformy elektronicznych zamówień publicznych. Poruszył także kwestie związane z kolejnymi nowelizacjami Prawa zamówień publicznych.

Zgodnie ze znowelizowanymi w czerwcu 2016 roku przepisami Prawa zamówień publicznych, procesy przetargowe będą w coraz większym stopniu informatyzowane. W połowie lutego 2017 Minister Rozwoju i Finansów, Minister Cyfryzacji oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych podpisali „Porozumienie o współpracy w celu realizacji projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych”.

Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się także do powołania zespołu roboczego, koordynującego całość prac, oraz do przygotowania projektów koniecznych zmian legislacyjnych. Na realizację projektu będą starali się pozyskać dofinansowanie z UE w ramach ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursu „E-administracja i otwarty rząd”.

Wedle przyjętych założeń, system e-zamówień publicznych będzie gwarantował interoperacyjność, zapewniając przy tym szereg potrzebnych w procesie składania zamówień funkcji, w tym m. in.:

przygotowywanie zamówień i bezpieczne składanie ofert,

elektroniczną komunikację zamawiającego z wykonawcą,

monitorowanie rynku zamówień publicznych,

fakturowanie.

Cele budowy platformy e-zamówień publicznych to m. in.: uproszczenie i odbiurokratyzowanie procedur, redukcja kosztów, wzrost konkurencyjności poprzez ułatwienie dostępu do postępowań, ca także skrócenie czasu procesu realizacji zamówień.

Nowelizacje Prawa zamówień publicznych z 2016 roku

Podejście do realizacji pomysłu elektronicznej platformy zamówień publicznych umożliwiły zmiany, jakie w ubiegłym roku zaszły w Prawie zamówień publicznych. Wynikały one przede wszystkim z konieczności dostosowania polskiego porządku prawnego do wymagań UE - mowa o dyrektywach:

- nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, zpóźn. zm.) - tzw. dyrektywę klasyczną, a także

- nr 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, zpóźn. zm.) - tzw. dyrektywę sektorową.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadziły nowe przepisy PZP, polegają m.in. na: