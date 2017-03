Kierunek: integracja państwowego IT

Krzysztof Szubert, Doradca strategiczny Ministra Cyfryzacji, przedstawił aktualizację strategicznych kierunków działań Ministerstwa Cyfryzacji. Wszystkie omówione kwestie łączy jedno: dążenie do likwidacji silosów informacyjnych oraz integracji państwowych usług elektronicznych.

Wystąpienie ministra Szuberta otworzyło merytoryczną część tegorocznej konferencji Computerworld „Państwo 2.0”. Wśród kierunków działań strategicznych Ministerstwa Cyfryzacji wyliczył 18 priorytetowych obszarów znajdujących się obecnie na różnym etapie realizacji:

Orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe

Inwentaryzacja i monitorowanie systemów e-administracji

BIP - Biuletyny Informacji Publicznej

Jeden portal informacji i usług administracji rządowej GOV.PL

Wdrożenie ładu organizacyjno-decyzyjnego

Przyjęcie standardu elektronicznego obiegu dokumentów w administracji

Brama do usług: obywatel.gov.pl

Rozwiązania instytucjonalne – budowa struktury koordynacyjnej

Zwiększenie efektywności wydatkowania środków z POPC 2014-2020

Zintegrowanie i rozwój rejestrów państwowych

Wypracowanie Linii Współpracy na styku Rząd-Samorząd

Konsultacje społeczne oraz udział społeczny w procesie legislacyjnym

Przyjęcie jednolitego standardu cyfrowej identyfikacji obywateli

Rozwój centrów przetwarzania danych e-administracji

Cyfrowa edukacja społeczeństwa

Zapewnienie bezpiecznego dostępu do sieci oraz usług e-administracji

Podnoszenie kompetencji po stronie administracji

Zwiększenie skuteczności działań Polski w instytucjach UE …[/li]

To elementy przyjętego w lutym 2016 roku dokumentu „Kierunku działań strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych”. Minister Szubert podkreśla, że od czasu zmiany rządu Ministerstwo Cyfryzacji znacznie szerzej angażuje się w działalność różnego rodzaju unijnych gremiów dotyczących digitalizacji usług publicznych, np. eGov Action Plan Steering Board czy EU CIO Group.

Krzysztof Szubert mówi, że Ministerstwo Cyfryzacji będzie dążyło do jak najszerszego wsparcia innych resortów i jednostek administracji publicznej w budowaniu systemów informatycznych - to wizja wynikająca z koncepcji Głównego Informatyka Kraju. To w takim modelu do Ministerstwa Cyfryzacji trafił np. nadzór nad opóźnionym projektem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: platforma P1. „Chcemy, by jak najwięcej tego typu systemów było realizowanych przy udziale Ministra Cyfryzacji” podkreśla Krzysztof Szubert.