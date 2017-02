Ericsson i Intel otwierają w Gdańsku laboratorium

Laboratorium stanowi podstawę do stworzenia wspólnej oferty rynkowej dla rozwiązań Ericsson bazujących na Intel Rack Scale Design, przygotowujących się na wprowadzenie technologii 5G. Technologii, która nie będzie nie tylko ewolucją w usługach oferowanych przez smartfony, ale otworzy również zupełnie nowe możliwości w obszarach Internetu Rzeczy i łączności bezprzewodowej.

Wiadomo już, że 13 firm z sektora IT ogłosiło wprowadzenie systemów bazujących na Intel Rack Scale Design, a Ericsson posiada obecnie 26 klientów wykorzystujących Hyperscale Datacenter System 8000 na całym świecie.

Zobacz również:

Jason Hoffman, Head of Product Area Cloud Infrastructure, Ericsson, tak skomentował to wydarzenie: “Ekosystem zauważalnie rośnie. Musimy budować infrastrukturę IT w taki sposób, aby sprostała ona przyszłym wymogom – oznacza to, że konieczne jest budowanie nowych produktów a nie bazowanie na produktach które już stworzyliśmy. Dzięki połączonym mocom technologii Ericsson Hyperscale Datacenter System 8000 i Intel Rack Scale Design, możemy dokonać transformacji naszej działalności, a przy okazji jesteśmy szczęśliwi, mogąc obserwować jak inne firmy stosują to samo podejście."