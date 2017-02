Sony wprowadza na rynek najszybsze na świecie karty pamięci SD

Według producenta SD SF-G, są obecnie najszybszymi pamięciami flash na rynku przeznaczonymi do profesjonalnych zastosowań.

Nowe karty są dostępne w wersjach o pojemności 32, 64 i 128 GB. Opracowany przez Sony algorytm wykorzystywany przez karty pamięci SD SF-G zapobiega spadkowi prędkości zapisu nawet przy wprowadzaniu kolejnych serii zdjęć. W zapewnieniu bezpieczeństwa zapisanych materiałów pomagają takie cechy, jak wodoodporność czy ochrona przed oddziaływaniem ładunków statycznych.

Jeśli dojdzie do przypadkowego skasowania zdjęć, to program Sony File Rescue pozwala szybko odzyskać usunięte fotografie i filmy, w tym obrazy w formacie RAW oraz pliki wideo 4K XAVC-S.

Razem z serią SF-G firma Sony wprowadza nowy czytnik kart pamięci MRW-S1. Pozwala on przesyłać duże ilości danych z kart SD serii SF-G do komputera. To niewielkie urządzenie jest wyposażone w port USB SuperSpeed (USB 3.1 I generacji) typu A, który można połączyć z komputerem i przesyłać pliki znacznie szybciej niż przy wykorzystaniu typowego gniazda na karty SD zainstalowanego w komputerze.

Nowe karty pamięci SD z serii SF-G mają trafić do sklepów w marcu 2017 r., a sprzedaż czytnika kart MRW-S1 rozpocznie się w kwietniu 2017 r. Producent nie podał na razie jakie będą ich ceny.

Dla porównania, katalogowe ceny najwydajniejszych kart SanDisk Extreme Pro SD UHS-II (szybkość zapisu 260 MB/s) zaczynają się od ok. 60 USD.