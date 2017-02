W tym roku pojawią się dwie nowe wersje systemu Windows 10

Microsoft oficjalnie potwierdził, że w 2017 pojawią się dwie aktualizacje systemu Windows 10. To duży postęp w porównaniu z poprzednim rokiem, gdy był tylko jeden ugrade. Ale dla niektórych wciąż niezadowalający, bo liczyli na to, że aktualizacji będzie więcej.

Pierwszy tegoroczny upgrade, o roboczej nazwie Creators Update, powinien się pojawić w najbliższym czasie, być może już marcu. Jak widać na slajdzie, który Microsoft pokazał niedawno na konferencji w Australii, prawdopodobnie w drugiej połowie tego roku pojawi się druga aktualizacja o roboczej nazwie Second Update in 2017.

Zobacz również:

Na slajdzie widać, że użytkownicy systemu Windows 10 mogli go do tej pory aktualizować oprogramowanie trzy razy: dwa razy w 2015 roku i raz w 2016 roku. Ostatni upgrade systemu WIndows 10 pojawił się w sierpniu zeszłego roku. To system Windows 10 wersja 1607, który nosił oficjalną nazwę Anniversary Update oraz roboczą Redstone 1.

Na tej samej australijskiej konferencji Microsoft zapowiedział wprowadzenie rozwiązania noszącego nazwę Windows Upgrade Analytics. To testowana obecnie przez Microsoft usługa, która pojawi się oficjalnie w ofercie firmy 1-go marca. Pozwoli ona firmom zarządzać procesem aktualizacji oprogramowania komputerów pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10.