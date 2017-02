Zarządzanie hasłami w organizacji

Zazwyczaj użytkownicy mają ok. 10 różnych loginów i haseł, niemniej specjaliści IT i menedżerowie mogą ich mieć nawet kilkaset. Zapamiętanie wszystkich haseł jest niemożliwe, a jedna z podstaw bezpieczeństwa brzmi: nie stosuj tych samych haseł do wszystkich kont online. Ponieważ takie rozwiązania jak czytniki linii papilarnych czy inne technologie do zabezpieczania dostępu ciągle nie są popularne, musimy polegać na zwyczajnych hasłach i loginach, wpisywanych na klawiaturze lub na ekranie dotykowym.

Aby cieszyć się wysokim poziomem bezpieczeństwa, a jednocześnie nie musieć pamiętać haseł do poszczególnych usług i aplikacji, warto zainstalować menedżera haseł. Jest to specjalne oprogramowanie, które w bezpieczny sposób zarządza i przechowuje nasze loginy i hasła. Jest też bezpieczniejsze niż menedżery haseł domyślnie wbudowane w przeglądarkę www.

Przeglądarkowe menedżery haseł nie wystarczą

Przeglądarki internetowe, takie jak: Chrome, Firefox czy Opera, mają zintegrowane menedżery haseł. Kiedy logujemy się na wybraną stronę, przeglądarka wyświetla komunikat, pytając, czy zapisać (zapamiętać) login i hasło. Są to użyteczne funkcje, jednak ich adresatami są raczej konsumenci niż firmy. Dlaczego? Ponieważ większość przeglądarek przechowuje zapisane hasła lokalnie, na dysku komputera, w dodatku w katalogu, który nie jest zaszyfrowany. Jeśli więc ktoś wie, gdzie szukać, bez trudu znajdzie nasze hasła – chyba że samodzielnie szyfrujemy dyski.