Duży spadek zaufania do firmy Samsung

Dwa dni temu pisaliśmy o tym, że szef Samsunga musi wrócić do aresztu, gdyż jest zamieszany w aferę korupcyjną i czeka go proces sądowy. Analitycy zastanawiają się w związku z tym, jak bardzo ucierpi na tym wizerunek tej korporacji (bo to że ucierpi, jest raczej pewne). I tu ciekawostka: Samsung zajmuje obecnie 49 miejsce na liście wskazującej firmy, które cieszą się w USA wśród klientów największą reputacją.