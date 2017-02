Duży spadek zaufania do Samsunga

Dwa dni temu pisaliśmy o tym, że szef Samsunga musi wrócić do aresztu, gdyż jest zamieszany w aferę korupcyjną i czeka go proces sądowy. Analitycy zastanawiają się w związku z tym, jak bardzo ucierpi na tym wizerunek tej korporacji (bo to że ucierpi, jest raczej pewne). I tu ciekawostka: Samsung zajmuje obecnie 49 miejsce na liście firm, które w USA cieszą się wśród klientów największą reputacją.

Publikowana co roku lista –zawierająca 100 firm - jest przygotowywana przez agencję ratingową Harris Poll. Samsung uzyskał w tym roku bardzo zły wynik, ponieważ rok temu zajął na liście bardzo wysokie siódme miejsce (spadek aż o 42 pozycje). Ma to zapewne związek z porażką smartfona Galaxy Note7, w którym znalazły się wadliwe baterie. Korporacja musiała je nie tylko wycofać ze sprzedaży, ale również odebrać od klientów, którzy nabyli je wcześniej.

Samsung uzyskał w tym roku notę 75,17 punktów (jest to tzw. ogólny wskaźnik zaufania) , podczas gdy roku temu mógł się pochwalić wynikiem 80,44 punktów. Pierwsze miejsce na liście 2017 Reputation Quotient Ratings (patrz tutaj) zajmuje Amazon z wynikiem 86,27 punktów.

Warto odnotować, że w tym roku na piątym miejscu znalazła się firma Apple, a na ósmym Google (spadek o pięć pozycji). Największym przegranym w tym roku jest Volkswagen, który w porównaniu z poprzednim rokiem stracił nieco ponad 20 punktów.