Procesor Atom C3000 został wyposażony w 16 rdzeni CPU

Intelowskie procesory Atom nie oferowały nigdy oszałamiających wydajności ani nie wspierały bardziej zaawansowanych technologii. Inaczej ma się sprawa z najnowszym układem tej linii noszącym nazwę C3000, którego premiera miała miejsce kilka dni temu.

Atom C3000 zawiera aż 16 rdzeni obliczeniowych i został zaprojektowany z myślą o obsługiwaniu serwerów pamięci masowych, sprzętu sieciowego oraz innych urządzeń, które muszą pracować bardzo wydajnie.

Układ wspiera też szereg opcji, które zwykle oferują procesory instalowane w serwerach, takie jak możliwość wirtualizowania zasobów czy korygowania błędów. Są to opcje należące do rozwiązań z grupy RAS (Reliability, Availability and Serviceability; niezawodność, dostępność i łatwość serwisowania), które oferują z reguły procesory instalowane w serwerach. W przypadku firmy Intel są to procesory Xeon klasy „high-end”.

Procesor Atom C3000 zastąpi w ofercie Intela układ C2000, który został zaprojektowany z myślą o instalowaniu w mikroserwerach. Intel miał z tym procesorem ostatnio kłopoty. Znaleziono w nim bowiem błąd. Chodzi o zegar taktujący procesor, który zaczyna w pewnym momencie generować niewłaściwe impulsy, co skutkuje tym, że komputer nie może wykonywać poprawnie niektórych operacji. Skutek jest taki, że system wstrzymuje pracę względnie komputer nie może wykonać operacji „boot”.

Razem z premierą procesora C3000 Intel pokazał układ Xeon D-1500, który powinien zainteresować producentów sprzętu sieciowego i pamięci masowych. Układ zwiera kontroler Ethernet 10 Gb/s i wspiera technologię QuickAssist. Może ona kompresować dane, dzięki czemu układu- może transmitować je kilka razy szybciej.