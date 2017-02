Intel i Qualcomm zaprezentowały gigabitowe modemy LTE

Qualcomm pokazał modem X20 LTE, który transmituje dane z szybkością 1,2 Gb/s. Z kolei Intel zaprezentował modem 7560 LTE, który potrafi pobierać dane z szybkością dochodzącą do 1 Gb/s. Na świecie jest na razie niewiele sieci LTE, które oferują tak duże, gigabitowe przepustowości. Specjaliści przewidują jednak, że już wkrótce sieci takich będzie przybywać w ekspresowym tempie.

Qualcomm informuje, że modem X20 powinien trafić do rąk producentów modemów jeszcze pod koniec tego roku. Jeśli chodzi o inelowski modem XMM 7560 (zgodny ze specyfikacją CAT 16 LTE), to powinien on trafić na rynek dużo wcześniej.

Modem X20 LTE jest zgodny ze specyfikacją CAT 18 LTE i wspiera szeroką gamę technologii komórkowych stosowanych w wielu krajach na świecie. Pracuje tak szybko między innymi dlatego, że może transmitować dane jednocześnie przez wiele bezprzewodowych strumieni i z wykorzystaniem 40 różnych pasm częstotliwości. Wspiera też takie technologie, jak Voice over LTE (VoLTE) i LTE broadcast.