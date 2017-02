Firma dhosting.pl wchodzi ze swoimi usługami na amerykański rynek

+1 on Google+

Polska spółka hostingowa dhosting.pl zapłaciła 10 tys. USD (czyli ok. 42 tys. złotych) za globalną domenę www.dhosting.com. Zrobiła to z myślą o wkroczeniu na amerykański rynek tego rodzaju usług, na którym roczne obroty przekraczają zawrotną sumę 600 mld USD. Jest o godny odnotowania fakt, gdyż jest to pierwszy przypadek, gdy polska firma oferująca usługi hostingowe wychodzi za granicę.