Umbrella zapewni firmom bezpieczeństwo w chmurze.

Cisco Umbrella to chmurowa platforma bezpieczeństwa, która chroni wszystkich użytkowników zarówno podłączonych do sieci korporacyjnej, jak i pracujących zdalnie. Umbrella chroni przed znanymi oraz nowymi, dopiero pojawiającymi się zagrożeniami wykorzystującymi wszystkie porty i protokoły. Automatycznie blokuje dostęp do szkodliwych domen i adresów URL, IP oraz plików zanim jeszcze połączenie zostanie nawiązane lub plik ściągnięty.

Jak zapewnia Cisco, użyte mechanizmy bezpieczeństwa nie powodują typowego dla tradycyjnych rozwiązań zwiększenia stopnia złożoności zarządzania systemem bezpieczeństwa. Ponieważ Umbrella działa jako usługa chmurowa, użytkownicy nie muszą instalować żadnych elementów sprzętowych, ani żadnego oprogramowania wymagającego późniejszej aktualizacji.

Przez zintegrowanie funkcji systemu Umbrella z technologią Cisco Cloudlock Cloud Access Security Broker, rozwiązanie umożliwia użytkownikom identyfikację jakie aplikacje SaaS są aktualnie wykorzystywane. Cisco informuje, że do systemu Umbrella każdego dnia dociera z internetu ponad 100 miliardów zapytań. Bieżące dane są korelowane z zapisanymi w bazie 11 miliardami historycznych, wcześniej zarejestrowanych przypadków.

Umbrella może być łatwo zintegrowana z istniejącymi systemami, urządzeniami bezpieczeństwa, platformami wykorzystującymi mechanizmy inteligencji oraz narzędziami do zapewniania bezpieczeństwa opracowanymi przez firmy na własne potrzeby. W efekcie, użytkownicy systemu mogą bez problemu rozszerzyć ochronę na wszystkie urządzenia i lokalizacje znajdujące się poza siecią korporacyjną.