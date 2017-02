Krajowy system zarządzania e-dokumentacją

Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Naukową Akademicką Siecią Komputerową i przy wsparciu Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Wojewody Podlaskiego przygotowują jednolity system obiegu dokumentów, adresowany do wszystkich podmiotów polskiej administracji publicznej. Platforma aplikacje.gov.pl ma być rozwiązaniem bazującym na architekturze "usługowo-chmurowej".

Projekt aplikacje.gov.pl – wcześniej przedstawiany pod nazwą EZD RP – ma być odpowiedzią na problemy, jakie w kontekście aplikacji do zarządzania dokumentacją zidentyfikowało Ministerstwo Cyfryzacji. Stosowane obecnie przez jednostki sektora publicznego systemy EZD są w znacznej mierze nieustandaryzowane i niezintegrowane ze sobą. To często stare rozwiązania, utrzymywane lokalnie przez poszczególne urzędy czy jednostki. Efektem takiej sytuacji są wysokie, niewspółmierne do efektywności koszty oraz problemy z bezpieczeństwem i utrzymaniem.

Co więcej, wiele jednostek wciąż jedynie w bardzo ograniczonym zakresie wykorzystuje rozwiązania do elektronicznego zarządzania dokumentami. Według danych raportu pt. „Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 roku” tylko co trzeci (32%) urząd centralny korzysta z systemu EZD jako podstawowego trybu działania. Jedynie 9% dokumentów przychodzących i 13 % wychodzących miało postać elektroniczną.

Cele i założenia krajowego systemu e-dokumentacji

Mając powyższe na uwadze, najważniejszym celem projektu aplikacje.gov.pl jest wypracowanie standardów dla elektronicznego obiegu dokumentów w polskiej administracji oraz stworzenie jednolitego systemu informatycznego do ich obsługi. Budowane rozwiązanie będzie własnością Skarbu Państwa, a co za tym idzie – udostępniane jednostkom publicznym na zasadach niekomercyjnych. Ambicją Ministerstwa Cyfryzacji jest dostarczenie otwartego, niezależnego od dostawców, wysokiej jakości oprogramowania. Ma to ograniczyć koszty budowy i utrzymania rozwiązania, a dzięki ogólnokrajowemu zasięgowi, ministerialnemu wsparciu i pracom NASK – zabezpieczyć niezbędne zasoby finansowe, kadrowe i technologiczne.