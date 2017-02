Microsoft zrezygnował z lutowego pakietu poprawek Patch Tuesday

Wcześniej Microsoft informował, że poprawki pojawią się, ale z kilkudniowym opóźnieniem. Tłumaczył to faktem, że musi w ostatniej chwili dołożyć do pakietu bardzo ważne aktualizacje, co wymaga czasu. Później jednak zdecydował, że najlepszym wyjściem w zaistniałej sytuacji będzie wycofanie lutego pakietu Patch Patch i dołączenie najnowszych poprawek do marcowe pakietu Patch Patch. Oznacza to, że marcowy pakiet Patch Patch (który powinien pojawić się we wtorek 14-dnia tego miesiąca) będzie zawierał dodatkowo lutowe poprawki.

Informując użytkowników o swojej decyzji (patrz tutaj), Microsoft zastąpił też – nie wiadomo czy świadomie, czy też przypadkowo – termin Pacht Patch terminem Update Tuesday. Jeśli było to świadome działanie, to w przyszłości użytkownicy będą co miesiąc pobierać pakiet noszący nazwę Update Tuesday.

