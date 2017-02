Asseco wyposaży Sejm w nowy system obsługi głosowań

Nowy system obsługi głosowań składa się z oprogramowania oraz z dedykowanych urządzeń, stanowiących element wyposażenia stanowiska poselskiego. Są to czytniki pełniące rolę pulpitu zarządzania w procesie głosowań prowadzonych w Sali Posiedzeń. Zostały one przygotowane do połączenia z centralnym systemem obsługi głosowań, systemem audio oraz systemem tłumaczeń poprzez sieć lokalną (LAN).

Czytniki oferują szereg nowych funkcjonalności np. możliwość używania pilota zdalnego sterowania przez osoby niepełnosprawne, które nie mogą zasiąść w ławie poselskiej. Posiadają także kolorowy, dotykowy ekran ciekłokrystaliczny (LCD), na którym wyświetlany będzie m.in. status głosowania. Ekran umożliwiają również transmisję głosu bezpośrednio ze stanowiska poselskiego poprzez wbudowany mikrofon, a nawet możliwość ładowania urządzeń mobilnych z wbudowanego portu USB. Nad bezpieczeństwem głosowań czuwa system autoryzacji posła, odczytujący jego indywidualną kartę do głosowania.

Komentując fakt podpisania umowy, Marek Panek, (wiceprezes zarządu Asseco Poland) powiedział, „Jako polska firma jesteśmy dumni, że będziemy realizować projekt dla Sejmu RP. Asseco jest największym dostawcą oprogramowania oraz sprawdzonym i zaufanym partnerem sektora publicznego”.