Szef Facebooka napisał otwarty list

Czytając list noszący tytuł „Building Global Community” łatwo zauważyć, że nie jest to zwykłe podsumowanie mające na celu poprawienie rentowności biznesu, a swego rodzaju manifest, który ma ambicję wskazania kierunku rozwoju świata w najbliższym czasie. Rozwoju, który powinien być zrównoważony i brać pod uwagę idee propagowane przez ruchy globalistyczne oraz ugrupowania chcące uchronić świat przed katastrofą ekologiczną.

W liście (dostępnym tutaj) aż 80 razy pojawia się słowo "community" (społeczność), a na samym końcu Zuckerberg cytuje patetyczne słowa wypowiedziane przez Abrahama Lincolna, kierowane do kongresu amerykańskiego, wzywające społeczność do stawienia czoła aktualnym w tamtych czasach wyzwaniom. Z tym iż dzisiaj są to wyzwania związane z postępującą globalizacją i rozwojem technologii informatycznych.

Lincoln powiedział wtedy: „Możemy odnieść sukces tylko wtedy, gdy będziemy działać razem. I nie powinniśmy zadawać sobie pytania, co każdy z nas może zrobić lepiej. Powinniśmy się raczej pytać, co wszyscy razem możemy zrobić lepiej. Powinniśmy odrzucić dogmaty obowiązujące w spokojnej przeszłości, gdyż nie przystają do dzisiejszej burzliwej teraźniejszości. Mamy okazje pokonać dzisiejsze trudności. A są to zupełnie nowe trudności, dlatego my też powinniśmy działać po nowemu”. Zuckerberg zdaje się mówić to samo.

Wracając do meritum sprawy, czyli do listu, prezentujemy podstawowe wymienione w nim cele, jakie stawia przed sobą Facebook.

Facebook będzie dbać o to, aby ludzie byli razem w fizycznym świecie, a nie tylko w wirtualnej internetowej rzeczywistości. Facebook chce pomóc ludziom czuć się bezpiecznie. Dotyczy to wielu sfer życia, takich jak bezpieczeństwo zdrowotne, ekonomiczne i zapewnienie ludziom odpowiedniej ochrony w przypadku wystąpienia np. pożaru, trzęsienia ziemi czy innych tego rodzaju losowych zdarzeń.

Facebook chce, aby ludzie mieli dostęp do obiektywnych informacji. Dlatego chce walczyć z fałszywymi wiadomościami, które narobiły w ostatnim czasie wiele złego w internecie.

Facebook będzie też aktywnie walczyć z mową nienawiści, używając do tego celu technologii z obszaru AI (sztuczna inteligencja). Dotyczy to różnych treści, a więc tekstu, mowy, przekazu wideo oraz grafiki.