Niedocenione maszynowe uczenie

Jak wynika z danych IDC, w najbliższych latach uczenie maszynowe będzie odgrywało coraz większą rolę w strategii rozwoju biznesu. Firma prognozuje, że w 2020 r. wydatki przedsiębiorstw związane z implementacją machine learning i sztucznej inteligencji wyniosą aż 47 miliardów USD. Oznacza to ponad pięciokrotny wzrost w stosunku do 2016 r., kiedy to na rozwiązania tej klasy wydano 8 miliardów USD.