Bolesny upadek BlackBerry

Jak podaje znana firma analityczna Gartner, w czwartym kwartale 2016 roku na rynek trafiło nieco ponad 432 mln smartfonów. Wśród nich znalazło się zaledwie ok. 208 tys. urządzeń opatrzonych znakiem towarowym BlackBerry, pracujących pod kontrolą rodzimego systemu operacyjnego. Oznacza to, że kanadyjska firma praktycznie schodzi z tego rynku.

Gartner podaje też, że 352,7 mln smartfonów (czyli 81,7%) sprzedanych w czwartym kwartale 2016 roku pracuje pod kontrolą systemu Android. Drugie miejsce zajmuje na tej liście system iOS (77 mln; 17,9%).

Zobacz również:

BlackBerry sprzedaje również urządzenia pracujące pod kontrolą systemu Android (takie jak DTEK60 czy Priv), ale Gartner nie brał ich pod uwagę przy opracowywaniu raportu. I chociaż firma nie wprowadziła do oferty w zeszłym roku żadnego nowego smartfonu pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego BB10, to ciągle ma nadzieję, że oprogramowanie to nie pójdzie całkiem w zapomnienie. Wszystko wskazuje na to, że będzie to bardzo trudne.