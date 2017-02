Microsoft wydłuża wsparcie dla pierwszej wersji systemu Windows 10

Oznacza to, że wsparcie dla systemu Windows 10 wersja 1507 zakończy się w połowie maja tego roku, a nie 26. marca jak to pierwotnie planowano. Ostatnia aktualizacja systemu pojawi się więc prawdopodobnie 9. maja i zostanie włączona do standardowego zestawu poprawek Patch Tuesday.

Po maju MIcrosoft będzie aktualizować wyłącznie system Windows 10 wersja 1511 (premiera tej wersji systemu miała miejsce w listopadzie 2015 roku). Ci użytkownicy systemu Windows 10 wersja 1507, który zależy na aktualizacjach, mają tylko jedno wyjście. Powinni wykonać upgrade i przejść na wersję 1511 albo na jeszcze nowszą, która powinna pojawić się jeszcze w marcu i będzie oznaczona numerem 1703 (robocza nazwa tego oprogramowania to Redstone).

