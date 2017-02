Ericsson wspomaga polskie start-up’y

Ericsson uruchomił program wspierania nowych innowacyjnych firm w Polsce. Program ten funkcjonował od pewnego czasu w innych krajach, a obecnie na pomoc korporacji w rozwijaniu nowych pomysłów mogą liczyć również małe firmy powstające w naszym kraju.

W pierwszym spotkaniu Ericsson Start-Up Day #1 zorganizowanym 8 lutego w siedzibie firmy w Warszawie udział wzięli przedstawiciele 20 polskich start-up’ów prezentujący własne pomysły na nowe innowacyjne rozwiązania. Ericsson zapowiada organizację kolejnych i zaprasza do udziału w nich również inne firmy, które mają do zaoferowania ciekawe rozwiązania dotyczące aplikacji związanych oczywiście z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnych, a przede wszystkim sieci 5G lub systemów IoT (internet rzeczy).

Należy tu wyjaśnić jakiego wsparcia mogą one oczekiwać od Ericssona. Nie są to bezpośrednie inwestycje finansowe (czyli z reguły zakup udziałów w firmach), ale pośrednictwo i pomoc w ew. uzyskaniu dofinansowania z ogólnych polskich lub europejskich programów wspierania innowacji. Dla małych firm, nie dysponujących środkami na badania i testowanie opracowywanych rozwiązań ważniejsza może być jednak możliwość skorzystania z oferowanego przez Ericsson dostępu do ośrodków badawczych tej firmy, a także jej pośrednictwa i rekomendacji ułatwiających dostęp do ośrodków rozwojowych takich firm jak Intel, Cisco lub Deutche Telekom oraz działających w Polsce operatorów telekomunikacyjnych.

W Ericsson Start-Up Day #1 udział wzięli przedstawiciele Intela oraz Deutche Telekom, którzy zadeklarowali wsparcie dla tej inicjatywy.

Skąd pomysł Ericssona by wspierać małe, nowe firmy skoro nie jest to związane z potencjalnymi, bezpośrednimi korzyściami finansowymi nawet w długiej perspektywie? Jak wyjaśniają przedstawiciele korporacji, wsparcie dla rozwoju nowych aplikacji i rozwiązań związanych z sieciami 5G oraz IoT, które mogą znaleźć zastosowania biznesowe zwiększa zainteresowanie inwestycjami w infrastrukturę telekomunikacyjną nowej generacji, a to oznacza wzrost popytu na produkty oferowane przez Ericsson.