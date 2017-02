Tablet dla działu sprzedaży

Jak podaje organizacja Sales Management Association, już ok. 40% zespołów sprzedażowych w Stanach Zjednoczonych na co dzień wykorzystuje tablety. Urządzenia te stały się niezbędne do pracy – zastępują notatnik, katalog produktów, broszury marketingowe i inne materiały. Co więcej, zapewniają wysoki komfort użytkowania. W przeciwieństwie do laptopów tablety są gotowe do pracy natychmiast po włączeniu, a dodatkowo dłużej pracują na zasilaniu bateryjnym (średnio o ok. 6–8 godzin). Tablety są także lżejsze niż laptopy – standardem jest waga poniżej kilograma – nawet wtedy, gdy tablet ma ponad 12-calowy ekran.

Jedną z firm, która zaopatrzyła dział handlowy w tablety, jest Tenneco, przedsiębiorstwo projektujące i wytwarzające systemy monitorujące m.in. wydajność flot motoryzacyjnych. Przeszkoleni handlowcy Tenneco zaczęli używać tabletów m.in. do wyświetlania prezentacji na spotkaniach, robienia notatek, wideokonferencji czy sprawdzania poczty i odpisywania na e-maile. Carl Tellier, menedżer ds. sprzedaży wTenneco, mówi, że dziennie przeprowadza od 10 do 15 prezentacji i w końcu nie musi nosić ze sobą broszur czy katalogów z oferowanymi rozwiązaniami. Może nie tylko prezentować wszystko na tablecie, ale też po spotkaniu wysłać e-mailem materiały. „Przede wszystkim oszczędzam dużo czasu. Wiele zadań wykonuję teraz w podróży, pomiędzy spotkaniami z klientami” — mówi Tellier.

Często w recenzjach tabletów padają określenia, że są to świetne urządzenia do przeglądania internetu, korzystania z poczty e-mail czy prezentowania danych, niemniej do pracy o wiele lepsze są laptopy. Wszystko zależy jednak od tego, jak wygląda nasza praca. Jeżeli edytujemy zdjęcia i wideo, piszemy długie artykuły i tworzymy zaawansowane tabele, to wtedy rzeczywiście laptop zapewni większy komfort pracy. Ale handlowcy najczęściej nie muszą tworzyć tego typu dokumentów. Dla zdecydowanej większości z nich tablety okażą się w pełni wystarczające. Urządzenia te doskonale nadają się do prezentowania i tworzenia prezentacji, a wszystkie niezbędne aplikacje są obecnie dostosowane do obsługi dotykowej (wersje mobilne) – od poczty e-mail po systemy CRM.