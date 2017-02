Jak wdrażać zwinne metodyki w hierarchicznej organizacji

„Historia transformacji mBanku sprowadza się do prostej kwestii: chcemy, żeby IT było zwinne” – podkreśla Jakub Szczepanik. Rynki zmieniają się szybciej niż kiedykolwiek, coraz bardziej liczy się szybkość dostarczania produktów, ich wydajność i niezawodność oraz stopień dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Zastałe, wielkie biznesy odczuwają rosnącą presję ze strony start-upów oraz konkurentów wywodzących się z innych sektorów – w przypadku banków są to tzw. Fintechy. Mając na uwadze przemiany, jakie na przedsiębiorstwach wymuszają technologie tzw. trzeciej platformy, widać wyraźnie, że właściwe dostosowanie struktury zarządzania projektami informatycznymi to konieczny element pełnozakresowej cyfrowej transformacji. Agile to jednak nie tylko zwinne IT – „agile’owa kultura, agile’owy sposób pracy dobrze wpływa na pracowników” – podkreśla Szczepanik.

Dziedziczna hierarchiczność kultury organizacyjnej

Zmiana sposobu zarządzania bywa jednak trudna. Duże organizacje, w tym banki oraz instytucje finansowe, mają silną tendencję do budowania scentralizowanych, pionowych struktur. To z kolei przekłada się na kulturę zarządzania oraz stosunki panujące między pracownikami różnych szczebli.„Nie tylko w strukturze organizacyjnej, ale w ogóle w kulturze funkcjonowania bardzo silnie zaszyta jest perspektywa, że menedżer ma zawsze rację” – podkreśla Jakub Szczepanik.

