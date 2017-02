6 nietypowych zagrożeń w dużych firmach

Zagrożenia wewnętrzne, o których często się zapomina

Pomimo tego, że najwięcej słyszy się o atakach hakerskich z zewnątrz, zagrożenia wewnątrz firmy są największą zmorą wielu organizacji. Jak wynika z ostatniego badania przeprowadzonego na zlecenie Sungard AS wśród 276 amerykańskich CIO i specjalistów w branży IT, aż 60 procent respondentów jest za wprowadzeniem surowszej polityki bezpieczeństwa dla pracowników.

Zagrożenia wewnętrzne mogą przybierać różne formy i przebiegać według różnych scenariuszy. Najczęściej jest to jednak kwestia zwykłego ludzkiego błędu: nie żadne złośliwe intencje, ale zwyczajna pomyłka. Poufne dane, które wyciekły przez literówkę w adresie e-mail czy wirus, który dostał się do systemu przez nieostrożne kliknięcie w podejrzany link – choć to tylko nieumyślne błędy, mogą być katastrofalne w skutkach.

Zobacz również:

Znalezienie i zatrzymanie najlepszych specjalistów

Nie ma co do tego wątpliwości, że niezwykle trudno jest znaleźć prawdziwych specjalistów w branży: wsparcie działu IT, twórców oprogramowania i programistów. Jeszcze trudniejszym zadaniem jest zachęcenie takich pracowników do pozostania w firmie.

Jeśli włożysz wystarczająco dużo wysiłku w to, by zapewnić swoim pracownikom przyjemne warunki pracy, na pewno sprawisz, że będą bardziej zaangażowani w swoje zadania, zmotywowani i bardziej wydajni. A największe korzyści odniosą z tego klienci. A jeśli Twoja firma ma problem z monitorowaniem pracy i zaangażowania zatrudnionych w niej specjalistów, zastanów się nad skorzystaniem z odpowiednich narzędzi, np. z oprogramowania do zarządzania kapitałem ludzkim.

Wielopokoleniowa rodzina

W chwili obecnej w wielu firmach muszą współpracować ze sobą przedstawiciele wielu generacji. CIO stoją przed niemałym wyzwaniem: muszą poznać preferencje i charaktery dojrzałych pracowników, osób urodzonych w latach 50. i 60., a także przedstawicieli generacji X i Y. A każdy z nich stwarza przecież dla firmy innego rodzaju zagrożenie.

Istotne jest, by nie skupiać się tylko na jednej grupie, ale starać się zrozumieć wszystkie pokolenia. Warto poznać ich skłonności i upodobania, by upewnić się, że wszystkie poufne dokumenty i aplikacje mobilne na prywatnych urządzeniach są bezpieczne.

Zmiany w systemie compliance

Biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia polityczne na świecie, w tym inaugurację nowo wybranego prezydenta Stanów Zjednoczonych czy skutki Brexitu, zmianie mogą ulec niektóre punkty w systemie compliance, co z kolei może wiązać się z nagłymi zmianami w Twojej firmie.

Nowe regulacje prawne z pewnością spędzają sen z powiek niejednemu CIO czy CEO. Pierwszym krokiem do sukcesu jest wypracowanie zgodnej globalnej strategii zarządzania w firmie. Oczywiście, należy wziąć pod uwagę wiele aspektów, jednak kluczowe są przede wszystkim trzy obszary: skuteczne zarządzanie danymi, współpraca między menadżerem a pracownikami oraz odpowiedni partnerzy/dostawcy rozwiązań.

Migracja do chmury

Firmy coraz chętniej decydują się na przeniesienie swoich danych z fizycznych serwerów na wirtualne, gdyż ich elastyczność i ogromna liczba innych zalet są niezaprzeczalne. Względy bezpieczeństwa są szczególnie istotne dla tych, którzy wybierają niepewne rozwiązania, a powtarzające się problemy, takie jak nieautoryzowany dostęp bądź wycieki poufnych danych, zmuszają osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo do wzmożonej ostrożności.

Pomimo zagrożeń wiele organizacji nie rezygnuje z korzystania z usług chmury bądź planuje skorzystać z tego typu usług w 2017 r. A to wszystko ze względu na wiążące się z tym potencjalny wzrost przychodów, redukcję kosztów w dziale IT oraz korzyści biznesowe – aspekty, które ciężko zignorować. Ważne jednak jest, by dokładnie przeanalizować usługi oferowane przez różnych dostawców i wybrać te, które najbardziej odpowiadają naszym potrzebom.

Hyperkonwergencja

Hyperkonwergencja oferuje możliwość integracji komputerów, pamięci masowej, sieci i wirtualizację zasobów w infrastrukturze scentralizowanego oprogramowania, co pozwala na zarządzenie tymi technologiami jako jednym systemem.

Dlaczego więc wzbudza taki niepokój? Osoby, które planują skorzystać z tego rozwiązania, powinny przed podjęciem decyzji przeanalizować i ocenić mocne i słabe strony swojej firmy oraz postarać się rozwiązać ewentualne problemy (np. stare oprogramowanie może nie działać na nowych platformach). Należy również pamiętać, że w przeprowadzenie testów i weryfikację trzeba włożyć sporo wysiłku, co może z kolej podnieść koszty wprowadzenia nowej technologii.